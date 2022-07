She-Hulk: Attorney at Law, trailer italiano e poster della serie Marvel per Disney+

Immancabilmente, ecco arrivare anche la versione italiana del nuovo trailer per il Comic-Con di She-Hulk: Attorney at Law, la serie Marvel Studios sulla cugina di Bruce Banner / Hulk, ovvero Jennifer Walters, impegnata a barcamenarsi tra la sua carriera da avvocato e quella, tutta nuova, di supereroina. Vi mostriamo anche un nuovo poster con la protagonista Tatiana Maslany nella doppia veste “in borghese” e “trasformata”. La serie debutterà su Disney+ il 17 agosto.

Meet the new face of superhuman law!

She-Hulk: Attorney at Law, an Original series, starts streaming August 17 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/Z9ZBdHrFju

— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022