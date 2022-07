Samsung Galaxy Z Flip 4: svelati da un leak tutti i prezzi in euro?

I prezzi in euro dei Samsung Galaxy Z Flip 4 sarebbero stati svelati, come di recente approfondito sulle pagine di Pricebaba, in attesa di novità ufficiali.

Mentre Samsung avrà modo di svelare nella giornata del 10 agosto 2022 i suoi prossimi dispositivi pieghevoli, Z Fold 4 e Z Flip 4, non mancano delle anticipazioni in merito a quello che finalmente verrà annunciato da parte del colosso, specialmente in questo specifico caso per quel che concerne i prezzi.

A parlare del tutto è il team di Pricebaba, il quale avrebbe scoperto stando a quanto dichiarato i prezzi della nuova serie grazie al leaker Sudanshu, almeno parlando dei Z Flip 4. Di seguito trovate la lista di quelli che dovrebbero essere di conseguenza le cifre che gli utenti si troveranno a pagare al fine di mettere mano sui gioiellini in questione.

Samsung Galaxy Z Flip 4 128 GB – 1.080€

Samsung Galaxy Z Flip 4 256 GB – 1.160€

Samsung Galaxy Z Flip 4 512 GB – 1.280€

Mentre non ci sono al momento anticipazioni riguardanti i prezzi dei Fold, va sottolineato che è bene prendere il tutto con le pinze fino a che la compagnia non avrà modo di parlare della situazione, e si troverà di conseguenza ad approfondire i suoi prossimi pieghevoli, parlando anche ovviamente dei prezzi di lancio. Non resta che scoprire se i prezzi anticipati, in realtà non molto alti, si riveleranno veri.