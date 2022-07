Motorola Razr 3 verrà presentato prima degli Z Fold e Flip 4

Siamo in attesa di scoprire nel giro di qualche tempo novità per quel che concerne i Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, dispositivi che come sappiamo verranno annunciati nel corso della giornata del 10 agosto 2022, e nel mentre Motorola ha avuto modo di aggiornare i fan in merito a quelle che sono le proprie novità parlando dei Razr 3.

Si tratta di dispositivi pieghevoli che come anticipato dal colosso, grazie a un primissimo teaser, dovrebbero venire invece annunciati nel corso della giornata del 2 agosto 2022. Si parla anche dello stesso giorno in cui finalmente vedremo gli X30 Pro arrivare, ovvero i telefoni con una fotocamera da 200 MP.

Il nuovo video anticipa il fatto che verosimilmente sarà presente all’interno un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, considerando che dovrebbe essere presente un device flagship, assieme a una batteria più grande e un nuovo setup delle fotocamere, con almeno 12 GB di RAM e 512 GB di spazio per l’archiviazione.

Trattandosi in questo specifico caso di un flagship, non resta che scoprire in quale modo la compagnia si troverà a rivaleggiare Samsung, in quanto avrà a che fare con la stessa fascia del mercato, e avrà ovviamente molto da dimostrare per affrontare il re dei pieghevoli.