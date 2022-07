Black Panther: Wakanda Forever, trailer italiano e poster ufficiale

Ecco il trailer doppiato in italiano (e il nuovo poster) dell'attesissimo film Marvel Black Panther: Wakanda Forever, dal 9 novembre in sala!

Marvel Italy ha lanciato, a qualche ora di distanza dalla versione in lingua originale presentata al San Diego Comic-Con, il trailer italiano di Black Panther: Wakanda Forever, attesissimo sequel in arrivo nelle sale cinematografiche il 9 novembre. Vi mostriamo anche una nuova locandina molto minimalista, con la maschera dell’eroe e la data di debutto nei cinema statunitensi.

Il filmato si apre con una rielaborazione di No Woman No Cry di Bob Marley inserita all’interno del pezzo di Kendrick Lamar intitolato Alright. Per i fan Marvel la rivelazione più importante è quella riguardante Namor, il character della Casa delle Idee di cui si vociferava la presenza già in fase di produzione, e che viene introdotto nel Marvel Cinematic Universe. Di Riri Williams, ovvero Ironheart, interpretata da Dominique Thorne, sapevamo già da tempo, ma finalmente possiamo intravederla in azione.

Nel trailer non è ancora chiaro chi prenderà l’eredità di T’Challa, e di conseguenza di Chadwick Boseman, ma nel finale s’intravede il supereroe protagonista (senza far capire chi ne veste i panni). Il trailer ha fatto il suo debutto alla fine del Panel Marvel all’interno della Hall H. Al panel era presente il regista Ryan Coogler, assieme ai membri del cast Lupita Nyong’o, Letitia Wright, Danai Gurira, Florence Kasumba e Winston Duke.

