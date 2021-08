Black Panther: Wakanda Forever vedrà il debutto della supereroina Ironheart

Sebbene non sia ancora stato annunciato nulla di chiaro riguardo a come funzionerà Black Panther: Wakanda Forever, abbiamo ora la conferma che un nuovo personaggio farà il suo debutto nel film: Riri Williams, ovvero Ironheart, interpretato da Dominique Thorne.

Ad annunciarlo è la massima autorità in merito, Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, che in un’intervista ha affermato:

Stiamo girando Black Panther: Wakanda Forever al momento, e il personaggio di Riri Williams potrete vederlo in primis in questo film. [Dominique] Ha cominciato a girare, penso, questa settimana, prima ancora che nella sua stessa serie a lei dedicata.

Visto che il personaggio di T’Challa sarà dato per morto in seguito alla triste scomparsa del suo interprete Chadwick Boseman, qualcun altro vestirà ora i panni del protagonista, come un (o una) Black Panther tutto nuovo; non sappiamo chi o come, ma ora sappiamo che probabilmente ci sarà un team-up introduttivo di Riri nel film.

Il personaggio di Ironheart, nei fumetti, è piuttosto recente, avendo debuttato sulle pagine dei comics nel 2016, tratteggiata come un giovane genio che Tony Stark mette sotto la sua ala protettiva, portando alla creazione di una versione personalizzata dell’armatura di Iron Man.

Attendiamo nuovi dettagli in proposito al cast, che possano confermare i membri del cast di ritorno e gli eventuali rumor che vogliono anche l’introduzione del personaggio di Namor nella pellicola, che dovrebbe uscire nelle sale a luglio 2022. La serie tv, invece, dovrebbe arrivare, naturalmente, su Disney+ in un periodo non ancora definitivo, ma presumibilmente sempre nel corso del 2022.

