Apple punta su nuovi fornitori per gli iPhone 14

Come da poco confermato, per quel che concerne le batterie degli iPhone 14, Apple ha deciso di puntare su dei nuovi fornitori, ottime novità in arrivo?

Non mancano di certo i casi in cui Apple si trova a pensare a come avere modo di migliorare i propri dispositivi, e fra le possibili manovre non manca anche quella che vede il colosso di Cupertino pensare a dei nuovi fornitori per quel che concerne la realizzazione di componenti.

Il tutto permette in alcuni casi di accedere a delle nuove funzionalità che prima non risultavano possibili, come anche a delle diminuzioni dei prezzi che di conseguenza possono riscontrarsi nel prezzo finale di acquisto per i consumatori. Mentre il colosso si trova quindi a produrre in massa i suoi nuovi iPhone 14, scopriamo come approfondito da parte di Gizmochina che ci sono delle novità in tal senso.

Come spiegato dal noto analista Ming-Chi Kuo, Apple avrebbe deciso di scegliere PMICs per quel che concerne le batterie presenti all’interno della serie degli iPhone 14, che dovrebbe venire annunciata nel corso del mese di settembre 2022 come avviene in genere per gli smartphone della compagnia.

Siamo di conseguenza in attesa di scoprire maggiori dettagli in merito a quelli che potrebbero risultare gli effettivi miglioramenti in tal senso, i quali dovrebbero venire esplicati non appena il colosso avrà finalmente modo di presentare i suoi prossimi gioiellini.