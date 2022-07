YouTube potrebbe arrivare sugli smartwatch

A maggio, il sistema operativo YouTube Music per Wear Os ha ricevuto l’attenzione attesa da tempo, raccogliendo un sacco di nuove funzionalità con l’accesso a decine di brani, playlist e podcast direttamente dal proprio polso. Ma che dire di YouTube sugli smartwatch?

Stiamo cercando di vederci più chiaro, dopo che Google ha pubblicato un’immagine che mostra YouTube in un elenco di app Wear OS, prima di averla cancellata senza tante cerimonie.

Certo, lo schermo di uno smartwatch sembra sicuramente troppo piccolo e scomodo per guardare video, potrebbero esserci solo casi di nicchia in cui potrebbe sembrare una buona idea, ma ci chiediamo se questa app sia reale o meno, i Redditor stanno ipotizzando come YouTube sul polso possa essere un vantaggio per i dog-walker o potrebbe essere un ottimo controller Chromecast da polso.

Google non ha detto nulla sui possibili piani per rendere disponibile l’app di streaming video sugli orologi, e probabilmente non lo farà tanto presto, ma dopo che lo screenshot era stato pubblicato sulla sua pagina di supporto per un paio di giorni, Google lo ha rimosso silenziosamente, presumibilmente in risposta a tutte le speculazioni che stava generando. Finora, la società non ha ancora condiviso alcuna spiegazione per ciò che abbiamo visto tutti.