Il caffè prima dello shopping invoglia a spendere di più

Uno studio della University South of Florida ha rilevato che la caffeina aumenti la voglia di fare acquisti.

23—Lug—2022 / 10:59 AM

Gli studiosi della University South of Florida hanno svolto un esperimento molto curioso. Una macchina da caffè espresso è stata installata all’entrata di negozi casalinghi in Francia e poi di grandi magazzini in Spagna. L’indagine ha dato un risultato sorprendente e inaspettato. Si è scoperto che chi beve caffeina prima di fare shopping è incentivato a spendere di più. Sono oltre 300 i clienti che hanno bevuto una tazza di caffè gratis prima di fare acquisti.

Nello specifico, la metà di loro ha ordinato caffè normale, il resto invece un decaffeinato o solo acqua. Alla fine l’esperimento non ha lasciato dubbi, dalla traccia degli scontrini si sono avuti risultati schiaccianti. Chi aveva bevuto caffeina aveva comprato il 30% di articoli in più, con una spesa superiore del 50%. Il caffè quindi dà alla testa e rende persone con le mani bucate!

Il solito esperimento è stato effettuato anche sullo shopping online su 200 studenti. Pure qui metà aveva scelto un caffè con caffeina e la restante metà decaffeinato. Poi a tutti è stata proposta una lista di articoli acquistabili online. Chi aveva assunto caffeina era più impulsivo nella scelta, mentre gli altri erano più riflessivi e ragionevoli negli acquisti.

La caffeina è un potente stimolante e rilascia dopamina nel cervello che eccita la mente e il corpo. Questo determina una condizione di maggiore energia corporea che aumenta l’impulsività e diminuisce l’autocontrollo. Bere caffè prima dello shopping porta quindi ad uno shopping più impulsivo, con un numero maggiore di articoli acquistati e una maggiore spesa.

Dipayan Biswas, coordinatore del team di studiosi