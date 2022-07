WhatsApp: in arrivo avatar a tema metaverso?

Sembrerebbe che WhatsApp Meta voglia fare un passo importarne per il proprio metaverso, utilizzando avatar simili ai Bitmoji di Facebook per le videochiamate.

Ormai si parla molto del metaverso, e siamo tutti un po’ curiosi di saperne di più. Tra le varie peculiarità vi sono i propri avatar personali, che saranno una parte importante del modo in cui ci rappresentiamo in questo nuovo mondo e circa un mese fa abbiamo sentito dell’interesse di WhatsApp di proprietà di Meta per una nuova modalità per le videochiamate che permetterebbe di sostituire l’utente con un avatar virtuale. Oggi abbiamo il nostro primo suggerimento su come potrebbe finire, dato che WhatsApp sembra pronta ad adottare gli avatar simili ai Bitmoji di Facebook.

WhatsApp introduce sempre nuove cose e ora l’ultima beta 2.22.16.11 introduce una sezione semplicemente etichettata Avatar, come notato da WABetaInfo. Lì possiamo vedere quello che sembra essere il tipo di avatar che gli utenti potranno eventualmente utilizzare, che sembrano essere cloni degli avatar 3D di base disponibili su Facebook e oltre a utilizzare gli avatar come maschera durante le videochiamate, proprio come su Zoom, l’app potrebbe anche creare adesivi dal proprio avatar, in modo simile a Bitmoji.

Quando abbiamo sentito parlare per la prima volta di questa funzione in fase di sviluppo circa un mese fa, i dettagli su di essa erano scarsi e non era affatto chiaro come sarebbero andate le cose. Ora sappiamo che è probabile che avremo avatar di Facebook con supporto per opzioni di personalizzazione granulari per tono della pelle, abbigliamento, colore dei capelli, acconciature, postura ed espressioni facciali, anche se all’inizio potrebbero essere offerte variazioni limitate.

Dal momento che WhatsApp sembra sviluppare un’intera sezione dedicata agli avatar, sembra che potrebbe diventare parte integrante dell’app in futuro, ma per ora la funzionalità sembra essere nelle prime fasi di sviluppo e l’app di messaggistica deve ancora ricevere ufficialmente dei prossimi piani.