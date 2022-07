What If…?, Marvel svela alcuni dettagli su seconda e terza stagione

I Marvel Studios svelano i piani per le prossime due stagioni di What If…?, la serie animata per Disney+ ambientata nel Multiverso delle possibilità.

What If…? è diventato, in breve tempo, croce e delizia dei Marvel Fan, tra chi ne critica la sostanza e chi, invece, l’ha trovato divertente, nonostante la connessione con il Marvel Cinematic Universe non è ancora chiarissima, al di là di quanto visto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Al Comic-Con di San Diego, ad ogni modo, i Marvel Studios hanno annunciato i piani per il futuro, con una breve preview.

Ora sappiamo che nella seconda stagione (che recupererà “l’episodio perduto” della prima) gli eroi saranno Hela, Captain Carter, Scarlet Witch, Iron Man, Black Widow e Doctor Strange, e che la serie arriverà su Disney+ all’inizio del 2023. Inoltre, è già confermato che ci sarà anche una terza stagione.

Il produttore Brad Winderbaum ha recentemente dichiarato a Collider:

Come ben sapete un progetto di animazione ci mette un po’ di tempo per arrivare ad essere prodotto. Ma siamo abbastanza fortunati da aver avuto il semaforo verde abbastanza presto per la seconda stagione di What if…? da poter dire che i nuovi episodi dovrebbero uscire l’anno prossimo, nel 2022.

Il produttore ha anche aggiunto:

Non è un caso se lo show è stato distribuito subito dopo l’uscita di Loki, perché ora il Multiverso è esploso in ogni tipo di direzione, e What if…? ci sta permettendo di esplorarlo.

Creando un multiverso di infinite possibilità, What If…? vede protagonisti i personaggi più amati dai fan, tra cui Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor e molti altri. La nuova serie, diretta da Bryan Andrews con AC Bradley come capo sceneggiatore, offre l’azione tipica del MCU con un tocco insolito.

