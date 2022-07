The Quarry: disponibile la prova gratuita su Steam ed Xbox

Su Steam ed Xbox è disponibile la prova gratuita di The Quarry che vi permette di provare il prologo del gioco.

Supermassive Games ha reso disponibile su Steam ed Xbox la prova gratuita di The Quarry, il nuovo horror dagli autori di Until Dawn e The Dark Pictures Anthology. La versione di prova vi permette di provare il prologo del gioco ed è anche compatibile anche con la modalità Branco di lupi. Se siete indecisi su se acquistarlo o meno, questa è senz’altro l’occasione migliore per testare le potenzialità di questa nuova avventura.

Di seguito i link per accedere alle due versioni di prova:

Vi ricordiamo che Branco di lupi è la modalità multiplayer a invito di The Quarry che offre l’accesso a un massimo di otto giocatori, introdotta tramite l’ultimo aggiornamento del giocatore. Un giocatore può invitare fino a sette amici per influenzare la dinamica di gioco dato che tutti possono votare sulle scelte fondamentali. Se avete dunque un amico che possiede la versione completa di The Quarry su Steam, questo potrà nel loro Branco di lupi anche se hai solo la prova gratuita.

Nella nostra recensione di The Quarry abbiamo descritto il gioco come “Un’avventura horror ben strutturata e interessante, con un buon grado di rigiocabilità. Un gioco perfetto se volete affondare la testa in un horror di serie b ma con un gameplay divertente.”

The Quarry è disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC.

