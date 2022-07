Snapchat crolla in borsa: -25% in poche ore, ma da inizio anno aveva già perso oltre il 60%

Il valore delle azioni di Snap è crollato del 25% in poche ore. Giovedì la società che possiede Snapchat ha presentato i risultati del trimestre appena concluso, annunciando che – come molte altre aziende – avrebbe ridotto le assunzioni nel corso dei prossimi mesi. Più in generale, la società si aspetta un forte rallentamento della crescita.

“Non siamo soddisfatti dei risultati che stiamo raggiungendo, a prescindere dalle attuali circostanze”, si legge in una lettera inviata agli investitori.

Le azioni di Snap hanno perso grossomodo il 66% del loro valore dall’inizio del 2022

Le azioni di Snap hanno perso grossomodo il 66% del loro valore dall’inizio del 2022, un trend comune a molte altre aziende tech, come Netflix. A maggio i dirigenti di Snap avevano già anticipato agli investitori che l’azienda non sarebbe stata in grado di raggiungere gli obiettivi precedentemente annunciati. L’annuncio aveva provocato un rovinoso crollo in borsa, con il titolo che aveva perso il 43% del suo valore.

Come altre aziende, anche Snap è pessimista sul futuro dell’economia, anticipando l’arrivo di una recessione che potrebbe colpire duramente il mondo intero. “La salute dell’economia si sta deteriorando più velocemente di quanto fosse possibile immaginare”, avevano spiegato i dirigenti dell’azienda.

Tra le altre cose, la piattaforma pubblicitaria di Snap non sta andando come spiegato. La domanda degli inserzionisti è inferiore a quella che si immaginavano l’azienda e i suoi investitori. Snap cita anche l’agguerrita concorrenza delle altre piattaforme, a partire da TikTok, e i recenti aggiornamenti di iOS che hanno reso più difficile la profilazione degli utenti.