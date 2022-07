Samsung Galaxy S22 in offerta su Amazon: oggi è in sconto del 20%

Oggi, 22 luglio, è possibile acquistare il Samsung Galaxy S22 5G ad un prezzo scontato. Il flagship di Samsung viene proposto su Amazon con uno sconto del 20%, che porta il prezzo della versione da 8/128GB a 699 euro, contro gli 879 euro a cui viene proposto normalmente.

Se state valutando da tempo di cambiare il vostro telefono, questa potrebbe essere un’occasione da non farsi sfuggire assolutamente. Il Samsung Galaxy S22 è uno smartphone posizionato nella fascia alta del mercato, anche se il produttore coreano ha in catalogo due versioni ancora più high-end del dispositivo (l’S22+ e l’S22 Ultra).

Il Galaxy S22 è uno smartphone dalle caratteristiche eccellenti che ha ricevuto forti elogi da parte della stampa specializzata. Il telefono monta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici abbinato a quattro fotocamere, di cui la principale da 50MP. Completa il quadro la ricarica rapida da 25W (il caricabatterie è incluso nella confezione).

Ricordiamo che, come sempre, è possibile dilazionare il pagamento dello smartphone in dodici rate mensili a tasso zero. Non sono previsti costi extra per la consegna. Se lo acquistate oggi, Amazon si impegna a consegnare il Galaxy S22 Ultra tra il 26 luglio e il 1 agosto.

