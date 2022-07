National Treasure: Edge of History – Il primo teaser ed il poster della serie Disney+

Il San Diego Comic-Con 2022 è servito anche per far debuttare il primo teaser sulla serie TV National Treasure: Edge of History, che arriverà direttamente sulla piattaforma streaming Disney+. In aggiunta è stato pubblicato anche il poster del telefilm.

Qui sotto trovate il teaser di National Treasure: Edge of History.

Ed ecco il poster.

La sinossi ufficiale recita: la protagonista è la giovane eroina Jess (interpretata da Lisette Olivera) una DREAMer che inizia l’avventura della vita per scoprire la verità sulla storia sulla sua famiglia, e che cercherà di salvare un tesoro americano.

Durante il panel erano presenti gli interpreti protagonisti Lisette Olivera, Zuri Reed, Antonio Cipriano, Jordan Rodrigues, Jake Austin Walker, Lyndon Smith ed i produttori esecutivi Cormac e Marianne Wibberley.

Inoltre è stato annunciato che Harvey Keitel (Pulp Fiction), che ha vestito i panni di Peter Sadusky nel franchise, comparirà nella serie TV. Un altro ritorno sarà quello di Justin Bartha, che riprenderà il suo ruolo di Riley Poole, così come fatto nei film del franchise. Il panel ha rivelato anche un video di dietro le quinte che però non è stato pubblicato online.

In Italia National Treasure è conosciuto come Il Mistero dei Templari e come Il Mistero delle pagine perdute. La serie di film ha avuto come protagonista Nicola Cage. National Treasure ha avuto il suo primo film portato al cinema nel 2004, con un cast che, oltre allo stesso Cage, poteva contare anche su Diane Kruger, Justin Bartha, Sean Bean e Jon Voigh. Mentre nel 2007 è uscito Il mistero delle pagine perdute.