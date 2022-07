Dislessia: arriva una tastiera inventata da un sedicenne

Un sedicenne ha trasformato la sua dislessia in una risorsa utile per se stesso e per tutti i dislessici come lui. Ha inventato una tastiera speciale.

Si chiama Ryan Dubois vive in Bretagna e a soli sedici anni ha dato vita a un’invenzione unica e geniale. Frequenta il secondo anno di Scienza e Tecnologia dell’Industria in una scuola superiore di Saint-Brieuc. Soffre lui stesso di molti disturbi dell’apprendimento (DSA) come dislessia, disortografia o la disprassia. Per Ryan è molto difficile leggere, scrivere o usare una tastiera. I giovani che devono affrontare certe problematiche a livello scolastico sono tanti, per questo Ryan ha inventato una tastiera da pc per i dislessici.

Lui prova sulla sua stessa pelle cosa significa vivere da dislessici. Così durante il Coronavirus ha usato il suo tempo libero per dare vita a una tastiera a colori per pc in aiuto ai dislessici. Ha avviato una società dal nome R2dtooldys, poi commercializzando la sua tastiera KEYDYS con il marchio Boulanger. La tastiera ormai sta spopolando in molte accademie mondiali.

I DYS non possono scrivere con la stessa velocità dei loro coetanei. Usano così un pc per prendere appunti. In classe però non è ben visto il computer, perché secondo molti avvantaggia troppo. In Francia soprattutto sembra che tale supporto per questo tipo di disabilità sia mancante.

Ryan ha consultato così un terapista che ha usato una tecnica con codici colore per imparare la digitazione. Il sedicenne ha quindi solo inventato una targhetta colorata da attaccare a ogni tasto della tastiera AZERTY. Essa è mirata anche a chi vuole soltanto ottimizzare l’uso della tastiera.

La tastiera viene divisa in otto parti colorate. Il cervello identifica così le lettere con i colori. Questi sono in diagonale e un colore è corrispondente all’uso di un solo dito. La KEYDYS è disponibile in diverse versioni per adattarsi a Windows, Mac, iPad e altro ancora.