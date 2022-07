Dislessia: grande vantaggio nascosto

Secondo due psicologi dell’Università di Cambridge, avere la dislessia non rappresenterebbe uno svantaggio bensì il contrario, in più di una circostanza.

Secondo un recente studio condotto all’Università di Cambridge, avere la dislessia rappresenterebbe un grande vantaggio nascosto. Una scoperta sensazionale, riguardo un disturbo che da sempre, in un mondo veloce e parlato come il nostro, è vista come uno svantaggio.

I soggetti affetti da dislessia hanno enormi difficoltà a decodificare il testo e a formulare le parole, il che ha sempre implicato disagio sociale e non solo. Ma da oggi, secondo i due studiosi Helen Taylor e Martin Vestergaard, tale patologia può celare innumerevoli vantaggi.

Vantaggi applicabili a differenti situazioni e contesti che, incredibilmente, spalancherebbe ai dislessici le porte della normalità. In cosa consiste questo vantaggio nascosto?

Dislessia: qual è il vantaggio nascosto?

Il vantaggio nascosto di chi soffre di dislessia sarebbe quello di analizzare gli ambienti circostanti in cerca di indizi utili con maggiore efficacia rispetto agli altri. A questo studio hanno lavorato gli psicologi dell’Università di Cambridge.

La visione incentrata sul deficit della dislessia non racconta l’intera storia. Questa ricerca propone un nuovo quadro per aiutarci a comprendere meglio i punti di forza cognitivi delle persone con dislessia.

Helen Taylor, psicologa

Ad oggi, la dislessia colpisce fino al 20 % della popolazione, con conseguenze non solo sociali ma anche lavorative e professionali impattanti. La difficoltà a tradurre in fonemi ciò che si legge o comprende crea sia disagio sociale ma anche emarginazione professionale.

Per l’80 % questo disturbo è dovuto a fattori genetici, il che pone l’accento sul ruolo fondamentale dell’evoluzione in tema di problemi neurologici. Un’altra caratteristica sorprendente dei dislessici è l’esser più abili nel ragionamento e nel calcolo, oltre ad aver maggior fantasia e predisposizione all’astrazione.

Questo ci induce a riflettere su una cosa: non tutte le cosiddette disabilità rappresentano un freno e non tutte sono figlie solo dei geni. Anche l’educazione, l’ambiente e il contesto fanno molto, e la dislessia con i suoi vantaggi nascosti ne è la riprova.