YouTube Music integrerà nuovi controlli multimediali su Android 13

Uno dei cambiamenti visivi in Android 13 è una riprogettazione dei controlli multimediali e YouTube Music è stato appena aggiornato per supportare il nuovo stile.

YouTube Music 5.16 ha come target Android 13 e ottiene un pulsante di pausa quadrato arrotondato a destra, mentre l’azione di riproduzione è racchiusa in un cerchio con un’animazione di transizione tra questi stati, inoltre la barra di avanzamento ondulata è affiancata da avanti/indietro, con ripetizione e mix nell’angolo.

YouTube Music si unisce a Chrome e Google Podcast (che viene aggiornato tramite l’app Google) per essere completamente compatibile con il nuovo lettore multimediale, Spotify invece deve ancora essere aggiornato e, si spera, riceverà un update prima del lancio di Android 13 su Pixel nelle prossime settimane; inoltre anche l’app YouTube principale (per la riproduzione dell’audio in background) ne è sprovvista.

Detto questo, Google in Android 13 Beta 1 ha abilitato il nuovo design per tutte le app, ma resta da vedere se Google richiederà agli sviluppatori di aggiornarlo o abilitarlo automaticamente per offrire un’esperienza moderna fin dal primo giorno. La versione 5.16 di YouTube Music non è stata ancora ampiamente implementata tramite il Play Store, ma dovrebbe essere disponibile entro la fine della settimana (In particolare, l’app non è stata aggiornata la scorsa settimana – con la 5.15 che è stata saltata – sia su Android che su iOS).

