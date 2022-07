YouTube aggiunge il loop per i singoli capitoli dei video

Sono ormai moltissimi mesi che YouTube ha integrato nella sua piattaforma l’utile funzionalità che permette agli utenti di creare dei capitoli all’interno dei video che realizzano, con la possibilità per la piattaforma in questione di avere a che fare con dei contenuti maggiormente ordinati. I creatori hanno infatti nello specifico modo di creare quanti “paragrafi” vogliono nei propri filmati, fornendo a ognuno un nome e un minutaggio specifico, e rendendo agli utenti la fruizione decisamente più facile.

La feature in questione di conseguenza lascia che si abbia modo di passare da un capitolo dei video all’altro in maniera alquanto veloce senza avere a che fare con troppe ricerche, ovviamente solo nel caso in cui i creatori decidano di abilitare il tutto per i propri filmati. Ecco tuttavia che il menu dei capitoli, come spiegato sulle pagine di Android Police, ha modo di aggiornarsi ancora una volta, lasciando che gli utenti abbiano modo di avviare dei veri e propri loop per quel che concerne i singoli spezzoni dei filmati che apprezzano.

Si tratta di una feature che sia per momenti particolarmente divertenti, sia per filmati educativi divisi in specifici spezzoni, può risultare alquanto utile, almeno nel caso in cui si voglia ripetere specifiche parti dei video in questione. Come spiegato sulle pagine di XDA-Developers, i test sul tutto erano ormai iniziati da molteplici mesi, esattamente da gennaio di quest’anno, ma finalmente la novità sta venendo mano mano fornita a tutti gli utenti che aggiornano l’applicazione per la visione dei video nota in tutto il mondo.

Ovviamente, come di consueto, nel caso in cui non si abbia ancora avuto che a che fare con un aggiornamento che integri il tutto nei propri dispositivi, è bene non preoccuparsi, considerando nello specifico che questo potrebbe prendersi del tempo prima di venire reso finalmente disponibile per tutti.