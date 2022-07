The Woman King: poster e foto ufficiali del film con Viola Davis

Sony Pictures presenta la locandina ufficiale e le prime foto di The Woman King, il film con Viola Davis e John Boyega.

Arriverà nelle sale questo autunno il nuovo film di Gina Prince-Bythewood, The Woman King, con il premio Oscar Viola Davis e John Boyega: dopo il primo trailer ecco il poster e le prime foto ufficiali.

The Woman King è la straordinaria storia delle Agojie, un gruppo di guerriere tutte al femminile che nell’Ottocento proteggeva il Regno africano di Dahomey con un’abilità e una ferocia mai viste al mondo. Ispirato a fatti realmente accaduti, The Woman King segue l’epico ed emozionante viaggio del generale Nanisca (il premio Oscar Viola Davis) mentre addestra la nuova generazione di reclute e le prepara alla battaglia contro un nemico determinato a distruggere il loro stile di vita. Per alcune cose vale la pena combattere…

