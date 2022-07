The Woman King: il trailer del film con Viola Davis che uscirà in autunno

Il trailer di The Woman King, il lungometraggio con Viola Davis, basato sulla storia delle guerriere Agojie, in uscita in autunno.

07—Lug—2022 / 11:27 AM

Sony Pictures ha diffuso il trailer di The Woman King, il lungometraggio che vedrà Viola Davis come protagonista e che arriverà nelle sale cinematografiche in autunno. Si tratta di una storia ispirata a fatti realmente accaduti.

Qui sotto trovate il trailer di The Woman King.

Ecco la descrizione del lungometraggio:

The Woman King è la straordinaria storia delle Agojie, un gruppo di guerriere tutte al femminile che nell’Ottocento proteggeva il Regno africano di Dahomey con un’abilità e una ferocia mai viste al mondo. Ispirato a fatti realmente accaduti, The Woman King segue l’epico ed emozionante viaggio del generale Nanisca (il premio Oscar Viola Davis) mentre addestra la nuova generazione di reclute e le prepara alla battaglia contro un nemico determinato a distruggere il loro stile di vita. Per alcune cose vale la pena combattere…

A dirigere The Woman King è stata chiamata la regista Gina Prince-Blythewood. La stessa Viola Davis ha detto su questa parte:

Non ho mai avuto un ruolo del genere. Posso dire che è un qualcosa di trasformativo. Si tratta di una grande responsabilità, perché non è mai stato fatto prima d’ora.

Il cast sarà completato da Lashana Lynch, John Boyega, Adrienne Warren, Sheila Atim, Jayme Lawson e Hero Fiennes Tiffin.