Solo Leveling, tutto quello che c'è da sapere

Tra le serie anime più popolari, Solo Leveling ha già spopolato nel mondo dei manga e i suoi creatori si stanno preparando a portarlo al livello successivo. Il loro prossimo obiettivo è lanciare un anime dopo aver pubblicato oltre 150 capitoli manga. Pertanto, ecco tutto quello che c’è da sapere della preparazione e dello sviluppo dell’anime Solo Leveling.

Solo Leveling, come già accennato, è un webtoon con oltre 100 capitoli. Quindi, non sarà facile adattare tutto questo materiale per una serie animata. Negli ultimi anni, i manhwa hanno guadagnato grande popolarità nel mondo dei manga e dei fumetti. Semplicemente fumetti in stile manga realizzati da creatori coreani, ci sono molte tendenze nel manhwa che differiscono dalle sue controparti giapponesi, cinesi e occidentali. Nessun manhwa mette in evidenza questi tratti meglio del manhwa di grande successo, Solo Leveling.

Solo Leveling, noto anche come Only I Level Up in base al suo nome coreano, è un manhwa incentrato su una realtà alternativa in Corea afflitta da mostri di un altro mondo.

Per proteggere le persone del mondo, i governi hanno sanzionato la creazione di “cacciatori” con superpoteri per sconfiggere le mostruosità che arrivano sulla Terra. Il manhwa si concentra su questi cacciatori, creando un’interessante miscela di fantasia e realtà; tuttavia, i lettori dovrebbero essere consapevoli di alcuni punti prima di iniziare a leggere.

Nonostante sia passato un po’ di tempo dalla fine del manhwa ufficiale, Solo Levelling è ancora immensamente popolare. Con il recente adattamento dell’anime che ha lasciato una buona impressione e il finale che ha lasciato sentimenti inaspettati per la serie, i lettori hanno ancora molto da dire sul manhwa di successo di Chugong.

L’anime di Solo Leveling

L’intero manga ruota attorno all’illusione e alla violenza.

L’aspetto migliore è la narrativa, che eleva il manga a un diverso livello di unicità e allo stesso tempo intrattiene il pubblico.

Il viaggio del manga è iniziato a marzo 2018 e da allora la serie è stata un enorme successo.

Il fantasy moderno è stato un genere in crescita negli ultimi decenni, specialmente nell’industria dei manga con titoli come A Certain Magical Index e Noragami. Definito liberamente come una storia fantasy (o un mondo con elementi fantasy) basata nel mondo moderno, Solo Leveling è un perfetto esempio di manhwa di una moderna storia fantasy.

La moderna Corea del Sud si trova in un mondo afflitto da portali di generazione di mostri, chiamati Dungeons. Per combattere questa crescente minaccia, il mondo ha organizzato organizzazioni chiamate Hunter Guilds, che formano squadre di carri armati, guaritori e altre persone con abilità speciali.

La storia trae fortemente i suoi temi da giochi di ruolo e romanzi fantasy, rendendola perfetta per i fan di manhwa che amano anche questi tipi di giochi.

Senza dubbio, l’animazione sarà un grande successo. Il motivo principale del rifiuto del breve adattamento animato di Solo Leveling sono le aziende giapponesi. L’arco dell’isola di Jeju tra le due nazioni è ora in “guerra” in un paio di giri del manga coreano. Il Giappone è illustrato come un paese con due facce. In meno di 2 secondi, due ranghi S giapponesi, come il più eccellente cacciatore di carri armati S giapponesi, vengono uccisi.

Per ragioni apparenti, nessuno studio di animazione giapponese realizzerà un film d’animazione che rappresenti il ​​Giappone in modo negativo. Nemmeno uno studio di animazione coreano sarebbe in grado di animarlo. Indipendentemente da come ogni paese lo anima, ci saranno senza dubbio dei disaccordi. Inoltre, c’è molto interesse per un manhwa coreano con sfumature alquanto problematiche sull’aspetto giapponese. Anche se, forse, la logica secondo cui la qualità ha la meglio sulla quantità è corretta?

Di conseguenza, sono sorti sospetti sulla creazione dell’anime. In sostanza, potremmo vedere qui due diverse ipotesi, ognuna delle quali stima significati leggermente diversi. Secondo un’idea di un fan, il lavoro di produzione è già iniziato. Poiché la serie ha molti volumi, non ci saranno problemi a pubblicare un anime basato su di esso. Secondo un sito di social media, il casting per la serie anime è già iniziato. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Solo Leveling ha una trama forte

Solo Leveling sarà una bella sfida da adattare. Tuttavia, se vogliamo fare ipotesi plausibili sulla trama della serie anime di Solo Leveling, dobbiamo prima capire la trama del manga. La storia del manga ruota principalmente attorno a una battaglia tra creature e cacce. Una porta chiamata “Gates” collega i mondi dei mostri e dell’umanità. La lotta tra umanità e demoni inizia a questo punto.

I cacciatori sono un piccolo gruppo di persone che hanno il compito di combattere i mostri. Da questo punto di osservazione possiamo vedere Sung Jin-Woo, il protagonista della serie. È un cosiddetto tiratore, ed è il più povero di tutti. Ma poi, un giorno, si è verificato un mistero e tutto si è trasformato in un istante.

Un giorno, diversi cacciatori vengono catturati e la loro vita è a rischio e Sin Jin-Woo si confronta con uno di loro. L’ambiente diventata sempre più difficile e pericoloso e alcuni di loro sopravvivevano solo grazie a questi scontri.

Devono svolgere tutti o la maggior parte dei compiti del Dungeon per andarsene, e Sung Jin-Woo li completa miracolosamente tutti e fugge dallo scenario.

Nella scena seguente, lo vediamo in ospedale, dove percepisce un nuovo potere. Ha acquisito nuovi poteri che lo hanno reso un cacciatore più potente, intelligente ed eccezionale di prima.

In seguito alla comparsa di portali spesso noti come “porte” che collegano il regno dei demoni alle persone, una piccola percentuale della popolazione ha acquisito straordinarie capacità di protezione dai mostri.

Sung Jin-woo, l’eroe della storia, appartiene ai ranghi più bassi dei predatori ed è il cacciatore più povero di tutta la Corea del Sud, solo leggermente più robusto di un tipico essere umano. Un giorno, lui e altri cacciatori vengono imprigionati in una prigione gemella estremamente pericolosa e insolita, e solo una manciata di loro scappa e riesce a fuggire. Sung Jin-woo stesso “muore”, ma riesce a completare tutte le sfide del mostro.

Successivamente si risveglia in una clinica e scopre di essere stato trasformato in un “partecipante” rianimato che potrebbe visualizzare la funzionalità con missioni, statistiche, azioni, rivenditori, distanze e l’abilità unica di diventare immensamente più vitale.

Sung Jin-Woo intraprende una missione per diventare il “predatore” più potente del mondo e svelare il mistero del mondo mostruoso. Sung Jinwoo era il cacciatore più povero dell’universo di Hunters con distinti poteri magici, che a malapena riusciva a cavarsela. Fortunatamente, la vita gli ha fornito la capacità di dimostrare la sua forza conferendogli l’autorità suprema di “Giocatore”. Tuttavia, con un enorme potere c’è una grande responsabilità, quindi parte per una spedizione per salire di livello.

Conclusioni

In generale, molte serie che hanno successo nel mondo dei manhwa e dei manga sono iniziate come light novel o web novel (come A Certain Magical Index e Who Made Me A Princess). Solo Leveling non è diverso, originariamente un romanzo web prima del suo adattamento manhwa.

Allo stesso modo, a causa della rapida popolarità della serie tra il pubblico coreano e d’oltremare, ci sono stati molti altri adattamenti mediatici. La serie ha anche sviluppato un gioco e, al momento, un dramma prodotto negli Stati Uniti. Detto questo, sfortunatamente per i fan degli anime che amano il fantasy, Solo Leveling non ha un adattamento anime (ancora).

Il manhwa Solo Leveling si concentra sulla storia di Sung Jin Woo. Un cacciatore principiante, Sung Jin Woo è considerato dalla comunità il peggior cacciatore della Corea del Sud. Tuttavia, come suggerisce il titolo, Sung Jin Woo alla fine riceve un potere che gli consente di aumentare di livello le sue abilità nel tempo.

Naturalmente, Sung Jin Woo è un protagonista a cui il pubblico può affezionarsi. La sua personalità è seria ma con un senso dell’umorismo che le persone possono adorare (sia nella serie che tra il pubblico).

E con il suo potere, Sung Jin Woo cambia nel corso della storia in un modo che mantiene il pubblico sui propri posti.

Pubblicato per la prima volta nel 2018, il manhwa ha molta vita al suo interno. C’è molta tradizione e background nel mondo di Solo Leveling, che conferisce al manhwa la sua complessità e suspense uniche. In quanto tale, i lettori possono aspettarsi molto materiale da leggere.

Nonostante il breve lasso di tempo in cui la serie è in circolazione, c’è molto da leggere per coloro che desiderano iniziare la lettura prima della visione dell’anime. Il romanzo web ha pubblicato 13 volumi, con il manhwa che termina al capitolo 179. Alla fine, Solo Leveling è una serie perfetta per i lettori che vogliono leggere una serie che copre un lungo periodo di tempo.