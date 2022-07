School Tales: La serie, trailer e foto della serie horror tailandese di Netflix

School Tales: La serie è una nuova serie antologica horror tailandese tratta da fumetti di successo, che comprende otto terrificanti storie di fantasmi ambientate nelle scuole e realizzate da sei registi tailandesi maestri nell’arte di spaventare il pubblico: ecco il trailer e le foto della miniserie, in arrivo su Netflix il prossimo 10 agosto.

School Tales: La serie accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso scuole infestate che risveglierà in loro la nostalgia per le storie di paura dei tempi che furono. Il cast di giovani impegnato in questa avventura horror comprende un cast di giovani stelle nascenti come Kay Lertsittichai, Nutchapan Paramacharoenroj, Panisara Rikulsurakan, Jennis Oprasert e Siwat Jumlongkul.

Inoltre, il pubblico potrà seguire otto episodi con storie e temi diversi, diretti da sei registi la cui carriera ruota intorno all’horror, tra cui Thanadol Nualsuth, Puttipong Saisrikaew, Songsak Mongkolthong, Phontharis Chotkijsadarsopon, Saniphong Suddhiphan e Natthapong Wongkaweepairoj.

