Samsung Galaxy A54, A34 e A24 in arrivo senza sensore di profondità?

Samsung potrebbe optare per la rimozione dei sensori di profondità dai propri smartphone di fascia media, come recentemente anticipato.

Non mancano i momenti in cui i principali produttori di smartphone, fra cui Samsung, si trovano a prendere delle decisioni dure per quel che concerne i propri dispositivi in arrivo, cambiando in alcuni specifici casi molto da questi. Si parla nello specifico di una rivoluzione legata al campo delle fotocamere dei dispositivi di fascia media del colosso sudcoreano.

Stando a un report delle pagine di The Elec, sempre informate per quel che concerne vari argomenti nel settore della tecnologia, e come ripreso sulle pagine di Gizmochina, potremmo trovarci davanti a una rimozione dei sensori di profondità.

Assieme ai principali, ai grandangolari e a quelli in bianco e nero, o macro, questi caratterizzano molti telefoni presento sul mercato, ma c’è da dire che si parlerebbe di sicuro della meno dolorosa delle rimozioni rispetto a quanto proposto.

Gli A54, A34 e A24 potrebbero di conseguenza presentarsi agli utenti con un sensore in meno, per un totale di soli due. Stando a quanto spiegato, i telefoni avranno tutti delle principali da 50 MP accompagnate da ultra grandangolari da 8 MP, tranne per l’A54 che ne avrebbe una da 5 MP, il che risulta di sicuro strano, al punto che potrebbe trattarsi di un errore di battitura.