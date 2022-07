Oppenheimer: ecco il poster, il teaser in uscita con Nope

Il nuovo film di Christopher Nolan, intitolato Oppenheimer, si è appena mostrato nel poster che mette in evidenza l’interprete protagonista Cillian Murphy. Inoltre è stata diffusa la notizia che il teaser del film arriverà nelle sale cinematografiche assieme a Nope di Jordan Peele.

Qui sotto trovate il poster di Oppenheimer.

Ecco invece il tweet di un utente che ha mostrato un’immagine del teaser di Oppenheimer in sala prima della proiezione di Nope.

just went to a premiere and NOPE and there was an OPPENHEIMER at teaser trailer before it and dude it was SO SICK I CANNOT WAIT #Oppenheimer #ChristopherNolan pic.twitter.com/FGLcEJWE4D

— nic (@itsnicclarke) July 21, 2022