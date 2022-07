Un Apple Watch salva la vita di una donna scovando un raro tumore

Gli Apple Watch continuano a far parlare di sé anche per via delle proprie funzionalità legate alla salute, con un device che ha da poco scovato un tumore.

Non mancano le storie degli utenti che raccontano di come si siano trovati davanti alla possibilità di farsi salvare la vita da un Apple Watch, dispositivo in grado di offrire davvero molte feature legate alla salute. Parliamo in questo specifico caso di come lo smartwatch del colosso di Cupertino è riuscito a scovare un tumore.

A parlare del tutto, come spiegato dal CBS Boston e approfondito di Gizmochina. è stata Kim Durkee, donna di 67 anni portata urgentemente in chirurgia per la rimozione del tumore letale dopo che il dispositivo l’ha avvisata del possibile problema legato al cuore e alla fibrillazione atriale.

Si tratta di quando un cuore risulta irregolare nei battiti, il che porta quindi ad avere eventuali notifiche nel caso in cui si presentino dei problemi per gli utenti, con questo specifico caso che ha visto Durkee ricevere delle segnalazioni per tre notti consecutive.

Dopo che le diagnosi sono state completate, l’intervento a cuore aperto le ha permesso di sopravvivere grazie alla rimozione del tumore da 4 cm, con solo due settimane che le hanno permesso di venire dimessa dall’ospedale, e con di conseguenza il dispositivo che è riuscito a salvarle di sicuro la vita dandole i giusti avvertimenti.