Snapdragon 8 Gen 2: la data di lancio è stata anticipata?

Per via di un importante periodo in Cina, Qualcomm anticiperà forse l'uscita del nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, e lo annuncerà probabilmente al Summit 2022.

Abbiamo sentito tutte le voci possibili e impossibili sul chipset di punta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 di nuova generazione. Inizialmente, si diceva che sarebbe arrivato solo a maggio del prossimo anno, tuttavia in seguito, ci sono state discussioni poiché il produttore terrà una conferenza a metà novembre e all’evento Qualcomm si occuperà del nuovo chip. Oggi, la società ha confermato ufficialmente l’orario della conferenza e ha detto che il nuovo chip sarà presente sul palco.

Qualcomm ha rilasciato l’annuncio riferendosi alla data di lancio del chip Snapdragon 8 Gen 2 oggi quando ha annunciato l’ultima generazione di chip per dispositivi indossabili, ovvero Snapdragon W5 e W5+ Gen 1. Qualcomm tiene i suoi eventi annuali alle Hawaii e non ci saranno cambiamenti per quest’anno, lo Snapdragon Summit 2022 durerà tre giorni dal 15 al 17 novembre e pertanto, il produttore di chip avrebbe di conseguenza anticipato la data di lancio.

Qualcomm non ha menzionato specificamente il motivo per cui lo Snapdragon Summit si svolgerà a novembre, ma pensiamo che sia in qualche modo correlato alle specifiche del mercato cinese degli smartphone. C’è un periodo di saldi molto popolare, chiamato Festa di Primavera e in quei giorni, il mercato cinese ottiene miliardi di vendite e i produttori di smartphone non fanno eccezione, quindi è possibile che, a causa di questa mossa, molti produttori saranno in grado di nuovi modelli prima dell’evento.

Tornando al chip stesso, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sarà di sicuro molto diverso dal suo predecessore. Sebbene utilizzerà ancora un processo a 4 nm prodotto da TSMC, si dice che il SoC utilizzi una strana architettura CPU 1+2+2+3. Quest’ultimo sarà simile a questo: 1 x core Makalu + 2 x core Makalu + 2 core Matterhorn + 3 core Klein R1. Il SoC Snapdragon 8 Gen 2 potrebbe includere un core Cortex-X3, due core Cortex-A720, due core Cortex-A720 e tre core Cortex-A510 a bassa potenza. Allo stesso tempo, il chip dovrebbe integrare la GPU Adreno 740.