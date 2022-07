Sky Cruise: l’aereo del futuro è un hotel tra le nuvole

Battezzato come il “Titanic del cielo” ospiterà ben 5mila persone. Immaginare un hotel tra le nuvole che non possa atterrare mai, anche in caso di guasto.

Il suo nome è Sky Cruise e sarà il più grande aereo mai visto al mondo. Tanto che da molti è stato definito il “Titanic del cielo”. Esso è alimentato da 20 motori a fusione nucleare, ideato per non dover mai tornare sul pianeta Terra. Sky Cruise rappresenta un progetto sorprendente con la funzione di rivoluzionare il futuro mondo dei viaggi. In particolare, il settore delle vacanze di lusso.

Lo scopo è realizzare un hotel volante con a bordo una capienza di 5mila persone. Ci saranno tutte le agevolezze di lusso, tra cui ristoranti gourmet, centro commerciale, discoteche, teatri, un ospedale moderno e molto altro. Come si fa, però, a pensare a un velivolo che non abbia necessità di atterrare, nemmeno in caso di guasto? I passeggeri come saliranno e scenderanno? I passeggeri lo faranno attraverso i classici voli di linea, su cui le persone viaggiano quotidianamente.

Insomma, una nave galleggiante che potrebbe restare in volo per mesi e addirittura per anni, rifornita da jet commerciali o privati. In caso di vuoto d’aria, c’è l’intelligenza artificiale a mantenerlo sempre stabile. Ritrovarsi a bordo del mezzo sarà come rimanere sospesi per giorni. O come l’emozione provata nel vedere le spettacolari luci delle aurore boreali in Islanda.

Per Hashem Al-Ghaili, biotecnologo molecolare, tale progetto resta un’ambizione al momento. Questo perché i costi di produzione sono davvero alti e i livelli di sicurezza devono essere ben definiti e congeniati. Sembra un progetto da film fantascientifico, ma chissà che un giorno non possa diventare realtà. C’è solo da dare tempo al tempo per vedere se tale progetto vedrà la luce o resterà un sogno troppo grande e impossibile da realizzare.