Saints Row è ufficialmente entrato in fase gold

Saints Row è entrato in fase gold. Il gioco dunque si prepara ad essere pubblicato senza ulteriori ritardi.

Saints Row è entrato ufficialmente in fase gold. Lo ha annunciato Volition con un tweet pubblicato sul profilo ufficiale del gioco. Ciò vuol dire che i lavori sul gioco sono terminati e che il titolo è dunque pronto per approdare sul mercato il prossimo 23 agosto, senza ulteriori ritardi.

#SaintsRow is officially gold – locked and loaded for August 23 – pre-order now: https://t.co/8KeHoEexIs pic.twitter.com/cUZruwYX0f — Saints Row (@SaintsRow) July 19, 2022

Saints Row, infatti, era stato recentemente rimandato, con la data di uscita che era slittata dal 25 febbraio al 23 agosto. Ora che è entrato in fase gold, il gioco sbarcherà il prossimo mese su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Google Stadia e PC (via Epic Games Store) senza ulteriori intoppi.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Formerai i Saints e ne diventerai il capo, al fianco di Neenah, Kevin ed Eli. Insieme affronterete i Panteros, gli Idols e la Marshall, costruirete il vostro impero per le strade di Santo Ileso e vi batterete per dominare la città. In fin dei conti, Saints Row è la storia della nascita di una nuova attività imprenditoriale, solo che gli affari di cui si occupano i Saints sono del tutto illegali.

Goditi l’ambiente di gioco più ampio e coinvolgente che Saints Row abbia mai realizzato. La tentacolare Santo Ileso fa da sfondo a un folle palcoscenico in cui si susseguono crimini elettrizzanti, losche faccende e missioni mozzafiato: dovrai sparare, guidare e addirittura volare per giungere in cima.

Se volete scoprire qualche dettaglio in più sul reboot della saga di Volition, trovate qui seguito la nostra anteprima.