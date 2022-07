Roccia di 500mila chili in equilibrio per 11mila anni

In Finlandia è stata rinvenuta una roccia di 500mila chili in equilibrio su un’altra per 11mila anni. Il suo nome è Kummakivi, fa parte di una formazione geologica.

Potremmo forse definirla l’ottava meraviglia del mondo, o meglio della natura. Si chiama Kummakivi è una formazione geologica strutturata da due massi uno sopra l’altro, perfettamente equilibrati. Si trovano nella stessa posizione da 11mila anni. Il nome della pietra è in lingua finlandese, il Paese in cui è stata ritrovata. Il significato è “strana roccia”.

La specialità di questo grosso macigno? Si tratta di un mistero. È l’unione di due massi posti l’uno sopra l’altro in perfetto equilibrio. A vederli così sulle prime appaiono molto precari. E alcuni non ci crederanno, ma sono così da 11mila anni.

Le due rocce hanno particolari caratteristiche. Quella superiore è attaccata al substrato roccioso, mentre quella inferiore ha le sembianze di un tumulo ricurvo in parte sotterrato. Nessun uomo riuscirebbe, neanche il più forzuto, a farle muovere di un solo millimetro. Uno spettacolo unico da vedere! Il luogo esatto di questa particolare formazione naturale è nella regione forestale di Ruokolahti, nella parte sud-orientale della Finlandia. La sua larghezza è più di 7 metri, l’altezza di 5 con un peso di oltre 500 tonnellate.

La teoria dei geologi dice che la roccia sia stata portata lì dai ghiacciai durante l’ultima glaciazione. Poi al ritiro dei ghiacciai questa sorta di creatura rocciosa è stata lasciata sul luogo. Nonostante sia una rarità meravigliosa, non è la sola esistente al mondo. C’è anche la Pietra del Dio del cielo in India a Mahabalipuram. È di 250 tonnellate, alta 6 metri e larga 5. Si trova in bilico su una collina da almeno 1.600 anni.

Inoltre, in Arizona c’è la Balanced Rock, alta 36 metri. Essa è nata da un processo di erosione, quindi è destinata a cadere da un momento all’altro. Anche in Italia possiamo vantarci della presenza della Pietra Pendula. È un grande blocco di granito lungo 2 metri, largo 4 e alto 3, a Torno, in provincia di Como.