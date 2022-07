If: il film con Ryan Reynolds e John Krasinski uscirà nel 2024

Paramount Pictures ha cambiato la data di distribuzione del film If, che vedrà coinvolti John Krasinski in qualità di regista e Ryan Reynolds come interprete. Secondo quanto annunciato, anziché arrivare al cinema il 17 novembre 2023 il lungometraggio sarà disponibile il 24 maggio del 2024.

Il film If è stato descritto come una fantasy comedy. Secondo quanto riportato, If racconta la storia di un bambino che cerca di riscoprire la sua immaginazione. Il precedente titolo del progetto era Imaginary Friends, mentre quello attuale ne utilizza solo le iniziali. Krasinski sarà coinvolto in If anche come sceneggiatore e produttore. Il film sarà prodotto da Sunday Night, con Allyson Seeger e Andrew Form assieme a Ryan Reynolds ed alla sua compagnia di produzione, la Maximum Effort. George Dewey farà da produttore esecutivo.

Nel cast ci sarà anche Steve Carell, che sarà affiancato dalla presenza di Alan Kim (Minari), Cailey Fleming (Star Wars, The Walking Dead), e Louis Gossett Jr. (Watchmen), che si uniranno ai protagonisti già annunciati Ryan Reynolds (Free Guy, Deadpool), Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) e Fiona Shaw (Killing Eve).

Potrebbe interessarti anche questa news relativa al posticipo di un altro lungometraggio atteso in sala: