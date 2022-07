Fitbit Charge 5: nuova funzione per trovare il proprio smartphone

L’ultimo firmware, versione 57.20001.171.50, arrivato martedì, aggiunge la possibilità di eseguire il ping dello smartphone associato e fargli emettere un forte rumore per trovarlo. Dopo aver utilizzato il pulsante “trova telefono”, premendo il messaggio “annulla” su Fitbit Charge 5 si interromperà il rumore.

La funzione non è nuova per Fitbit, ma in precedenza era esclusiva degli smartwatch dell’azienda come le linee Versa e Sense. Naturalmente, l’uso della funzione richiede che un telefono sia accoppiato tramite Bluetooth, a una distanza ravvicinata dall’orologio e che l’app Fitbit sia in esecuzione in background, la funzione trova telefono dovrebbe funzionare su qualsiasi telefono che supporta l’app Fitbit.

Sebbene sia strano che Fitbit, che ora è di proprietà di Google, non abbia fatto un grosso problema sulla nuova capacità di ricerca del telefono di Charge 5, è l’unica caratteristica degna di nota in questo aggiornamento del firmware.

Tuttavia, la funzione aggiunge più utilità al fitness tracker, già ottimo di per sé, e offre a coloro che non vogliono uno smartwatch a tutti gli effetti un altro modo per trovare uno smartphone fuori posto, il che di conseguenza può risultare particolarmente comodo e utile in diversi casi.