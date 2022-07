Blue Beetle: finite le riprese del film DC Comics

L’interprete Xolo Maridueña ha diffuso un post in cui ha annunciato la fine delle riprese di Blue Beetle, il film DC Comics che uscirà ad agosto 2023. A confermare la notizia è stato anche il regista Angel Manuel Soto.

Ecco il post di Xolo Maridueña con cui è stata annunciata la fine delle riprese di Blue Beetle.

Queste sono le parole dell’interprete:

Grazie a tutto il cast ed alla troupe che hanno reso questa produzione possibile. Sono orgoglioso di ciò che hanno fatto tutti quanti, e soprattutto del fatto che siamo diventati come una famiglia! Grazie ad Ángel per la fiducia e per aver dato vita a Jamie.