TSMC riesce ancora a guadagnare dai chip con processo a 28nm

Con TSMC che si evolve al fine di permettere a più compagnie di sfruttare il suo processo a 4nm, con dispositivi come i MediaTek Dimensity 9000 che vengono prodotti, mentre non mancano anche gli Snapdragon 8+ Gen 1 migliorati sotto vari aspetto. Parliamo tuttavia di una piccola porzione di tutto ciò che la compagnia presenta.

Il colosso, come spiegato dalle pagine di GizChina, mentre si trova a realizzare la produzione a 3nm, il vecchio processo a 28nm riesce ancora a genere dei profitti. Secondo un report di Strategy Analytics, dopo 10 anni i chip in questione vengono ancora sfruttati, con compagnie come TSMC, UMC e SMIC che espandono la propria produzione per trarne dei guadagni.

Si parla anche dei processi a 7nm, che stanno venendo considerato dal colosso, con addirittura TSMC che punta a realizzare una sussidiaria a Kumamoto, in Giappone, fornendo supporto a processi a 22 e 28nm, con la produzione che dovrebbe iniziare prima della fine del 2024 e la costruzione entro la fine del 2022.

Con TSMC che punta quindi ancora a questo specifico ambito, non resta che scoprire per quanto ancora le compagnie riusciranno a sfruttare le potenzialità dei propri processi ormai obsoleti, anche se solo in parte, ma particolarmente richiesti da varie compagnia.