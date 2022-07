Stray: trailer di lancio per l’avventura felina di Annapurna

Stray è disponibile da oggi per PC, PS4 e PS5 e gratuitamente per tutti gli abbonati ai tier Extra e Premium del servizio PlayStation Plus. L’avventura felina di Annapurna ha già ricevuto degli ottimi voti dalla critica per la sua peculiare direzione artistica e la sua storia, intensa e coinvolgente. Vediamo il trailer di lancio:

Annunciato nel 2020 durante l’evento di presentazione di PS5, Stray è un’affascinante avventura felina in terza persona ambientata nelle strade di una cybercittà in rovina. Nei panni di un gatto randagio, dovremo risolvere antichi misteri e difenderci da minacce inattese per ritrovare la strada di casa.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Stray sarà disponibile anche versione fisica a partire dal 20 settembre 2022 ed in due edizioni: Standard Edition e iam8bit Edition. La Standard Edition includerà oltre al gioco anche sei cartoline colorate. Mentre l’edizione fisica esclusiva di iam8bit conterrà le stesse cartoline dell’altra edizione più un poster 14,4 x 24 raffigurante la prima immagine teaser diffusa del gioco e toppa raffigurante il gatto protagonista. Il tutto confezionato in una splendida custodia nera opaca.

