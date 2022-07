Plutone circondato da stelle cadenti, visibile tutta la notte

Un’occasione unica per godere di un raro spettacolo. La data da segnare è il 20 luglio, giorno in cui il pianeta nano del sistema solare si troverà davanti al Sole. Sarà anche al perigeo, cioè alla minima distanza dalla Terra. Una posizione perfetta per essere osservato con il telescopio per la maggior parte della nottata.

Un evento che ricorda un po’ la Notte di San Lorenzo, perché si potranno esprimere desideri. Inoltre, si potrà godere di meravigliose meteore alfa Cignidi, al loro picco. Plutone è un pianeta nano nella fascia di Kuiper, una regione di corpi ghiacciati dalla forma di ciambella, oltre l’orbita di Nettuno.

Plutone è visibile solo con un apposito telescopio, data la sua lontananza e debole luminosità. L’episodio speciale della notte del 20 luglio il pianeta nano sarà davanti al Sole e alla minima distanza dal pianeta Terra. Tutto ciò lo renderà visibile in modo particolare. In Italia il corpo celeste sarà osservabile dalle 23:45 alle 2:50. L’unicità dell’evento sta nel fatto che quando sarà di fronte al Sole, dall’altra in contemporanea sarà in perigeo. Si mostrerà così al massimo splendore all’1.00 del 20 luglio.

Quando Plutone si trova davanti al Sole nel cielo, dall’altra la Terra passa tra lui e la nostra stella. Così il sistema solare è allineato con Plutone e Terra sullo stesso lato del Sole. L’evento però non termina qui la sua magnificenza, perché nelle stesse ore le stelle cadenti alfa Cignidi saranno al loro picco. Quest’anno il radiante che si potrà vedere tutta la notte sarà al suo culmine alle 2.00 a quasi 85° di altezza sull’orizzonte.

Le Alfa Cignidi saranno attive per tutto luglio e al loro picco tra il 19-20 luglio, escluse le ore che precedono l’alba. Ebbene, sarà facile godere della straordinaria occasione che Madre Natura ci offre. Plutone sarà circondato da stelle cadenti, quindi prepariamo un desiderio da esprimere!