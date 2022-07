Netflix, stop alla condivisione degli account: l’opzione ‘Aggiungi una casa’ si paga tre euro

In alcuni paesi sudamericani, Netflix ha avviato un nuovo test per consentire agli utenti di accedere al medesimo account da più posizioni diverse. Si paga extra.

In alcuni paesi sudamericani, Netflix ha avviato un nuovo test per consentire agli utenti di accedere al medesimo account da più posizioni diverse. Netflix ha annunciato una nuova formula chiamata ‘Aggiungi una casa‘: consente, pagando un extra, di accedere allo stesso account da due case diverse.

Insomma, non sarà più possibile condividere indiscriminatamente un abbonamento con amici, conoscenti e parenti alla lontana. Se più persone vogliono usare lo stesso abbonamento per accedere al catalogo, dovranno pagare un po’ di più.

Negli ultimi 15 anni abbiamo lavorato duramente per costruire un servizio di streaming semplice da utilizzare, anche per chi viaggia o vive assieme ad altre persone. Ci fa molto piacere che i nostri abbonati apprezzino così tanto i film e le serie di Netflix da volerli fare vedere ad altri. Tuttavia, l’attuale condivisione estrema degli account tra famiglie diverse compromette la nostra abilità di investire sul futuro della piattaforma e migliorare i nostri servizi

ha detto un portavoce dell’azienda.

L’opzione ‘Aggiungi una casa’ è un esperimento. La feature è stata introdotta in cinque diversi paesi sudamericani: Argentina, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala e Honduras. Il test partirà il mese prossimo.

Gli utenti dovranno pagare circa 3 euro al mese per aggiungere una nuova posizione al loro abbonamento. Gli abbonati al piano Base potranno aggiungere fino ad un massimo di una casa aggiuntiva; si sale a due per gli abbonamenti Standard e tre per i Premium.