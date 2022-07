Magna Graecia Film Festival 19: il programma della manifestazione

Un fitto programma di proiezioni di lungometraggi italiani e internazionali e di documentari, incontri e masterclass di ospiti internazionali e la grande musica dal vivo animeranno il Magna Graecia Film Festival 19 di Catanzaro dal 30 luglio al 7 agosto. La diciannovesima edizione del grande evento – ideato e diretto da Gianvito Casadonte – è stata presentata in conferenza stampa alla Cittadella regionale insieme ad alcuni dei rappresentanti della rete istituzionale che sostiene il Festival: Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo -, Calabria Film Commission, Comune di Catanzaro, Lilt – Lega Italiana per la lotta contro il cancro.

La prima serata, sabato 30 agosto, si aprirà con il momento musicale che vedrà come straordinario ospite speciale il trio de Il Volo. Tra le tantissime personalità che saranno presenti, anche personaggi del calibro dell’attore Richard Gere, del regista e sceneggiatore John Landis, dell’attrice Stefania Sandrelli, del regista e sceneggiatore Marco Tullio Giordana e del regista e attore Ricky Tognazzi, che introdurrà il doc Ugo Tognazzi. La voglia matta di vivere, racconto sul padre, omaggiato dal festival nel Centenario della sua nascita.

A questi nomi si aggiungono anche quelli del regista, sceneggiatore e produttore inglese Michael Radford, autore de Il Postino (cinque nomination ai Premi Oscar), e dell’attore americano Jeremy Piven, interprete di oltre cinquanta opere fra film e serie TV. Anche il comico, attore, conduttore e regista Giorgio Panariello, che sarà protagonista di un talk serale.

Al Magna Graecia Film Fest si esibiranno, inoltre, altri grandi talenti della musica fra cui Malika Ayane e Giulia Penna. Nel corso delle serate saranno consegnati gli speciali riconoscimenti con i premi Colonne d’Oro del maestro orafo Michele Affidato.

Questo è il LINK per consultare il programma della manifestazione.

Durante la conferenza stampa di presentazione Gianvito Casadonte ha dichiarato:

La mission del Magna Graecia Film Festival è quella di celebrare le opere prime e i giovani talenti nei confronti dei quali bisogna prestare la massima attenzione. I grandi nomi sono degli attrattori per il pubblico, non solo di appassionati, che ha voglia di condividere momenti di intrattenimento di alto livello ad ingresso totalmente gratuito. Sono orgoglioso e felice che a Catanzaro si sia realizzato questo piccolo miracolo e mi auguro che il percorso di crescita possa andare avanti.

L’assessore regionale al Turismo, Fausto Orsomarso, ha ricordato il brand Calabria Straordinaria all’interno del quale si posiziona anche il festival di Catanzaro:

Un evento ormai divenuto tradizione per il Capoluogo ed il marketing del territorio. Un’iniziativa che esprime grande vivacità, fatta da calabresi straordinari che si impegnano ogni giorno per migliorare la reputazione della nostra regione. Un lavoro di qualità che intendiamo sostenere puntando a rafforzare e migliorare il modo di fare accoglienza e ricettività.

La Vicesindaco di Catanzaro, Giusy Iemma, ha sottolineato:

L’opportunità che il Festival offre in termini di confronto e aggregazione, nella ripresa post pandemica, attraverso una cooperazione istituzionale utile a garantire una ricaduta ed una narrazione positiva per il territorio.

L’assessore alla Cultura del Comune Capoluogo, Donatella Monteverdi, ha, infine, rimarcato:

Il contributo del MGFF nel promuovere il nome e il ruolo di Catanzaro nei circuiti nazionali ed internazionali, con l’auspicio di coinvolgere anche le nuove generazioni nelle strategie di politica culturale.

A margine della conferenza stampa, il commissario straordinario della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, ha così affermato:

Il Magna Grecia Film festival rappresenta un momento importante per la Calabria e per l’intero sistema cinema italiano. Il lavoro realizzato dal direttore artistico Gianvito Casadonte certifica, infatti, la rilevanza strategica dell’evento per la nostra regione. Ho sempre apprezzato il festival, nella sua declinazione artistica e glamour, confermato anche in questa edizione. La presenza di star italiane ed internazionali dimostra che il lavoro serio, sul campo, produce effetti positivi e garantisce una vetrina per il cinema.

A portare il proprio saluto anche l’artista Antonio Affidato, che insieme al padre realizza le Colonne d’Oro del Festival, e la vicepresidente nazionale della Lilt, Concetta Stanizzi, con la quale verrà realizzata una campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione per le malattie oncologiche.

Tra le partnership del Festival, anche quella con l’Amc – Azienda per la mobilità cittadina di Catanzaro – che consentirà agli ospiti di spostarsi in città con la funicolare e il trenino del mare. L’ingresso per il pubblico all’Arena sul Porto, quest’anno, torna ad essere libero ogni sera senza necessità di prenotazione, si raccomanda l’utilizzo delle mascherine. Servirà prenotare il proprio posto solamente per le masterclass, inviando una mail a prenotazioneventi@mgff.it.