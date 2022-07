MacBook Pro con M2 Pro o Max in arrivo entro il 2023?

Dopo che Apple ha annunciato gli M2, siamo in attesa di scoprire in quale modo e quando finalmente la nuova serie di SoC della compagnia avrò modo di continuare. Parliamo nello specifico dei prossimi Apple Silicon che avranno modo di alimentare i dispositivi del colosso di Cupertino, con Mark Gurman, noto insider di Bloomberg, che ha approfondito la questione.

Secondo quest’ultimo, la compagnia avrà modo di lanciare sul mercato gli M2 Pro e M2 Max direttamente all’interno di nuovi MacBook Pro nel corso di quest’autunno nel migliore dei casi, con una finestra di lancio che si prolungherebbe di conseguenza fino alla primavera del 2023.

Considerando che si tratta di un rumor non confermato grazie all’insider, e che la finestra in questione risulta fin troppo ampia per delineare i piani della compagnia, è bene non prendere il tutto come confermato. Va comunque detto che Gurman è una fonte molto attendibile e che quindi possiamo aspettarci delle novità in tal senso nel giro di qualche tempo.

Stando a quello che sappiamo, il design rimarrà bene o male lo stesso, con questo che si adatterà a quanto visto con i nuovi MacBook Pro da 14 e da 16 pollici di nuova generazione rilasciati da parte del colosso.