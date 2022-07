Xenoblade Chronicles 3: la Collector’s Edition arriverà in ritardo e non includerà più il gioco

La Collector’s Edition di Xenoblade Chronicles 3 arriverà in ritardo, ossia dopo il lancio, e non includerà più il gioco. Lo ha confermato oggi Nintendo con un tweet che riporta degli importanti aggiornamenti in merito alla distribuzione in Europa dei contenuti dell’edizione speciale.

Di seguito il messaggio diffuso dalla compagnia:

A causa di alcune difficoltà logistiche, non saremo in grado di aprire i preordini per la Collector’s Edition di Xenoblade Chronicles 3 prima della data di lancio del gioco, il 29 luglio. Ci scusiamo per l’inconveniente.

Per dare agli utenti l’opportunità di acquistare subito il gioco e iniziare a giocare a partire dalla sua uscita, offriremo i contenuti della Collector’s Edition (artbook, custodia in acciaio e confezione illustrata) separatamente a un prezzo che non includerà il software Xenoblade Chronicles 3.

In questo modo, tutti gli utenti avranno la possibilità di giocare a Xenoblade Chronicles 3 al lancio, il 29 luglio, e di effettuare il preordine dei contenuti della Collector’s Edition nel My Nintendo Store a settembre.

Gli utenti che hanno già registrato il proprio interesse continueranno a ricevere aggiornamenti su questo prodotto e saranno tra i primi a venire avvisati all’apertura dei preordini a settembre.

Prevediamo di aprire i preordini per i contenuti della Collector's Edition (senza il gioco) a settembre. Puoi registrare il tuo interesse qui per ricevere gli ultimi aggiornamenti: https://t.co/9Zl73smXlD pic.twitter.com/3e4RolsGzQ — Nintendo Italia (@NintendoItalia) July 18, 2022

Stando a quanto riferito da Nintendo, dunque, i giocatori potranno iniziare a giocare a Xenoblade Chronicles 3 sin dal lancio ed acquistare poi separatamente i contenuti della Collector’s Edition ad un prezzo che non include il software del gioco. Vi ricordiamo che la Collector’s Edition di Xenoblade Chronicles 3 includerà un artbook a colori da 250 pagine, la confezione con illustrazione di Masatsugu Saito e l’esclusiva steelbook.

Come sempre, se siete interessati potete iscrivervi a questo indirizzo per ricevere una mail al momento dell’apertura dei preordini delle versioni limitate dell’esclusiva Switch.