The Callisto Protocol: nuove sequenze di gameplay e dettagli sulle origini del gioco

Un nuovo video pubblicato da Game Informer mostra alcune sequenze di gameplay di The Callisto Protocol e un frammento di un’intervista a Glen Schofield in cui il director parla delle origini del gioco.

All’interno del video, che trovate qui sotto, le parole dell’autore si alternano ad alcuni sprazzi di gameplay che mostrano alcune sequenze esplorative del gioco. Durante l’intervista l’autore parla di com’è è nata l’idea di The Callisto Protocol. Tutto è nato dal suo viaggio nel deserto di Tucson, Arizona. Schofield racconta che in quel periodo aveva bisogno di prendersi una pausa dopo i suoi ultimi lavori.

Lì, l’autore avrebbe cominciato a disegnare, immaginando alcune possibili storie, fra cui appunto quella di The Callisto Protocol. Dopo aver realizzato una decina di pagine di concept per il gioco, Schofield è tornato dal suo team di scrittori che, dopo un anno e mezzo, ha dato vita alla storia di The Callisto Protocol. Schofield ha anche dichiarato che ha sempre saputo quale doveva essere il finale di The Callisto Protocol e anche se questo nel tempo si è evoluto rispetto all’idea iniziale, l’ultima scena è ancora intatta, proprio così come l’aveva immaginata sin dall’inizio.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022 PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X.