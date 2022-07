Snapchat Web sta finalmente arrivando ufficialmente

Attualmente solo per gli utenti abbonati al servizio plus di Snaptchat sono in arrivo interessanti funzionalità che potrebbero cambiare la fruizione dell'app.

Un tempo app esclusiva per dispositivi mobili, Snapchat ha annunciato il lancio della versione del software basata su browser del suo servizio di messaggistica. Dopo 11 anni, Snapchat ora potrà essere utilizzato sul desktop anziché solo sul proprio iPhone. Snapchat per il Web è solo per gli abbonati Snapchat+ in questo momento, ma sarà gradualmente disponibile per tutti gli utenti.

La versione web supporta solo messaggistica e videochiamate al momento, tuttavia, secondo Engadget, Snap ha espresso i suoi piani per aggiungere eventualmente il supporto per obiettivi di realtà aumentata. L’azienda sta anche introducendo funzionalità di privacy in Snapchat per il Web, ad esempio bloccherà tutti i tentativi di screenshot rilevati, compresi quelli presi con le scorciatoie. Aggiunge anche una schermata di privacy per bloccare le chat se ci si sposta in una finestra separata, il che suggerisce quindi che la compagnia sta puntando molto su questa specifica versione.

Poiché le videochiamate stanno diventando sempre più popolari sulla piattaforma, Snapchat per il Web sarà perfetto per le videochiamate più lunghe. Engadget suggerisce anche che Snapchat per il Web aiuterà Snap a competere con altre app di messaggistica come Discord, dove gli utenti spesso si ritrovano mentre giocano. Inoltre, Snapchat per il Web non includerà annunci o altre funzionalità che generano entrate, ma tuttavia, secondo un portavoce di Snap, nella versione web arriveranno più funzionalità esclusive per dispositivi mobili, se la domanda lo consentirà.

