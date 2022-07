Secret Love: trailer, foto e prima clip, dal 20 luglio in sala

Dopo essere stato presentato al Festival di Cannes, al TIFF Festival Internazionale del Film di Toronto, al BFI London Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma, Secret Love, film di Eva Husson con protagonisti Odessa Young e Josh O’ Connor, arriva al cinema dal 20 luglio con Lucky Red. Vi presentiamo oggi le foto ufficiali, il trailer e una inedita clip.

Il film, che vede nel cast anche i Premio Oscar Olivia Colman, Colin Firth e Glenda Jackson, è tratto dal romanzo Mothering Sunday di Graham Swift (edito in Italia da Neri Pozza con il titolo Un giorno di festa).

Sinossi:

In una calda giornata di primavera del 1924, la giovane domestica Jane Fairchild (Odessa Young) si ritrova da sola a festeggiare la Festa della Mamma. I suoi datori di lavoro, i coniugi Niven (Colin Firth e Olivia Colman) non sono in casa e lei ha la rara possibilità di trascorrere del tempo con il suo amante segreto, Paul (Josh O’Connor), il figlio dei vicini. Jane è da tempo innamorata di Paul, nonostante lui sia fidanzato con un’altra donna, amica d’infanzia e figlia di amici dei suoi genitori. Una serie di eventi imprevedibili per i due amanti cambierà però per sempre il corso della vita di Jane.

Leggi anche: