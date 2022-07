Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4: abbiamo una data di presentazione?

Probabilmente non c'è molto da aspettare per il Samsung Galaxy Z Flip 4 e lo Z Fold 4, poiché sembra che entrambi i telefoni saranno presentati il ​​10 agosto.

Ad avvalorare la tesi che i nuovi telefoni pieghevoli di Samsung, ovvero Samsung Galaxy Z Flip 4 e il Samsung Galaxy Z Fold 4 possano essere presentati già il 10 agosto, è un’immagine teaser trapelata condivisa da Evan Blass, un leaker con un grande track record. L’immagine include quella che sembra essere un’immagine sfocata del Samsung Galaxy Z Flip 4 insieme alla data del 10 agosto, il leaker dice anche che questo sarà un evento Galaxy Unpacked, che è il nome adottato da Samsung di solito per i suoi grandi eventi di lancio.

Non c’è alcuna informazione ufficiale sulla presentazione del Samsung Galaxy Z Fold 4, ma in base a come è andata in passato, ci aspetteremmo pienamente che accadrà più o meno in questa data. È anche probabile che il Samsung Galaxy Watch 5 e il Galaxy Watch 5 Pro verranno annunciati nel corso di questo evento, quindi il 10 agosto potrebbe essere una giornata impegnativa per i fan e i giornalisti tecnologici di Samsung.

Se questa fosse l’unica prova di un annuncio del 10 agosto, penseremmo che c’è un’alta probabilità che fosse accurato, dopotutto, Blass è un leaker molto rispettabile e l’immagine condivisa sembra abbastanza convincente, ma ci sono anche altri segnali che indicano il 10 agosto. Per prima cosa, Jon Prosser, ovvero un leaker con un track record più misto ma generalmente solido, aveva precedentemente affermato che sarebbe stato il momento in cui avremmo visto Flip 4 e Fold 4.

Per quel che vale, Prosser afferma anche che entrambi questi telefoni arriveranno nei negozi il 26 agosto, poco più di due settimane dopo l’annuncio, anche se i preordini apparentemente apriranno immediatamente. E non è tutto, in quanto il Samsung Galaxy Z Flip 3 e il Galaxy Z Fold 3 sono stati presentati l’11 agosto 2021, insieme alla linea Samsung Galaxy Watch 4, quindi una data simile ma in quest’anno era sempre probabile.