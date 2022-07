Il Samsung Galaxy A23 5G con ricarica da almeno 25 W sembra vicino

Lo smartphone Samsung Galaxy A23 5G fa notizia da oltre sei mesi, si diceva che il dispositivo fosse disponibile per la prima volta nelle varianti 4G e 5G nel novembre 2021. Un paio di settimane fa il dispositivo è stato avvistato sul sito Web di Geekbench che avrebbe rivelato dettagli come processore, RAM e sistema operativo.

Inoltre, il telefono è stato avvistato anche sul sito web della BIS in India insieme ai Galaxy A04, suggerendo un imminente lancio del telefono della serie Galaxy A. Ora, il Galaxy A23 5G è stato individuato sul sito Web della Federal Communications Commission (FCC) rivelando maggiori dettagli sulla decisione imminente. Il Samsung Samsung Galaxy A23 5G è stato individuato sul sito Web FCC negli Stati Uniti con i seguenti numeri di modello e varianti:

SM-A236M/DS, SM-A236M/DSN, SM-A236M/N

SM-A236B/DS, SM-A236B/DSN, SM-A236B/N

SM-A236E/DS, SM-A236E/DSN, SM-A236E/N

Come è possibile notare, sul sito web della FCC è stato pubblicato il prossimo dispositivo Galaxy A23 5G con tre modelli e varianti. Sulla base dell’immagine di FCC, sembra che il dispositivo verrà fornito con almeno una configurazione a tripla fotocamera posteriore, se non addirittura con una configurazione a quattro fotocamere. Come suggerisce il nome, il telefono verrà dovrebbe presentare il supporto per una rete 5G e più bande 5G, sarà inoltre dotato di Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0 LE. Nella certificazione è menzionato anche il supporto per scheda microSD e l’NFC.

Il dispositivo dovrebbe venire fornito con il supporto per una ricarica più rapida di 25 W ed è stato elencato anche con un caricabatterie (adattatore) da 25 W. A scopo di test, Samsung ha utilizzato la batteria del Galaxy M52 5G, che ha una capacità nominale di 5.000mAh. Sulla base dell’elenco di Geekbench, il telefono Samsung Galaxy A23 5G potrebbe essere alimentato dal SoC Snapdragon 695, GPU Adreno 619, 4 GB di RAM e sistema operativo Android 12 basato su One UI 4.1.