God of War Ragnarok: primi dettagli sulla storia svelati da Sony

Dopo l’apertura dei preordini per tutte le edizioni di God of War Ragnarok, Sony ha svelato i primi dettagli sulla storia dell’atteso nuovo capitolo della serie targata Santa Monica Studio. Sul sito ufficiale di PlayStation, troviamo infatti una breve sinossi di God of War Ragnarok, che vi riportiamo interamente qui di seguito:

Il Fimbulwinter è avviato. Kratos e Atreus devono esplorare ognuno dei nove regni alla ricerca di risposte, mentre le milizie di Asgard si preparano a un’annunciata battaglia che segnerà la fine del mondo.‎ Sul loro cammino si immergeranno in splendidi panorami mitologici e affronteranno temibili nemici sotto forma di dèi norreni e mostri. La minaccia del Ragnarök si avvicina sempre di più. Kratos e Atreus devono scegliere tra la salvezza della loro famiglia e quella dei regni.

La sinossi ufficiale riprende alcune delle informazioni già rilasciate aggiungendo qualche dettaglio interessante relativo al conflitto interiore dei due protagonisti. Viene nuovamente confermato che in questa nuova avventura potremo visitare tutti i 9 regni della mitologia norrena, a differenza del capitolo precedente dove era possibile esplorarne solo sei. In God of War: Ragnarok potremo dunque sicuramente visitare i tre regni a cui non abbiamo avuto accesso e magari scoprire nuove aree.

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2022 per PS4 e PS5.