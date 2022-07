Come far tornare le lucciole nel tuo giardino

Le lucciole stanno diminuendo, esistono dei semplici trucchi fai da te per far tornare questi particolari e spettacolari insetti nel tuo giardino.

Se hai un giardino, ecco alcuni facili modi per farvi ritornare le lucciole. Per ripopolare il tuo spazio verde della fantastica e naturale luce di questi straordinari insetti, bastano veramente pochi e semplici

accorgimenti. Purtroppo le lucciole sono un tipo di insetto sempre più esposto al rischio di estinzione. La

distruzione dell’habitat, l’inquinamento luminoso, l’uso dei pesticidi nel settore agricolo sono tutti fattori di

serio pericolo per le amate lucciole.

A confronto di altri insetti come le api che sono più predisposte ad adeguarsi alle caratteristiche dei luoghi urbani, le lucciole non lo sono. Sono molto delicate, vulnerabili e meno adattabili. C’è un modo quindi per salvaguardarle?

Valutando e conoscendo i fattori che stanno diminuendo il numero di lucciole, si può intervenire

preservando il loro habitat naturale. Si può cominciare dal ridurre l’inquinamento luminoso che non

permette alle lucciole di trasmettere i segnali in primavera e in estate.

Un altro modo prevedrebbe il minor uso di pesticidi e il divieto di raccogliere lucciole dai loro ambienti naturali solo per divertimento. Oltre a fare attenzione a questi fattori, l’uomo potrebbe contribuire alla ripopolazione di questi insetti allevandoli

e liberandoli in natura.

Ecco come fare a ripopolare di lucciole il tuo giardino: