200 Metri: trailer e poster del film di Ameen Nayfeh, dal 26 agosto in sala

200 Metri, il nuovo film di genere drammatico diretto dal cineasta palestinese Ameen Nayfeh, arriverà nelle sale italiane dal 25 agosto, grazie ad I Wonder Pictures, che ci propone oggi il trailer ufficiale e la locandina italiana della pellicola, che vede protagonisti Ali Suliman, Anna Unterberger e Motaz Malhees.

Questa la sinossi del film:

Mustafa e sua moglie Salwa vivono in Palestina, in due paesi distanti solo duecento metri, ma divisi dalla barriera di separazione israeliana. Alla sera, quando tutto diventa buio, Mustafa accende una luce sul suo balcone per augurare la buonanotte alla moglie e ai figli che sono dall’altra parte e che, a loro volta, rispondono con un segnale. Quando però uno dei suoi figli è vittima di un incidente, all’uomo non resta che precipitarsi al checkpoint dove gli viene negato l’accesso, senza margine di trattativa. Disperato, chiede aiuto a un contrabbandiere per oltrepassare il muro: i duecento metri si trasformano in un’odissea di duecento chilometri, alla quale si uniscono altri viaggiatori determinati a superare e sconfiggere quella barriera.

