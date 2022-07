Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4: spuntano nuove indiscrezioni

Il colosso tecnologico sudcoreano non ha rivelato alcuna informazione sui pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4, tuttavia, sono uscite voci inerenti le loro specifiche in pezzi molto. Entrambi i pieghevoli dovrebbero essere alimentati dal SoC Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione.

Nell’elenco NBTC, individuato per la prima volta da SamMobile, Samsung Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 possono essere visti rispettivamente con i numeri di modello SM-F721B e SM-F936B/DS, tuttavia, l’elenco NBTC non rivela alcuna informazione in merito alle specifiche o alle caratteristiche dei prossimi pieghevoli, ed entrambi i dispositivi Galaxy hanno anche ottenuto la certificazione FCC pochi giorni fa.

Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 dovrebbero essere alimentati dall’ultimo SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm con 8 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione, ed è probabile che Galaxy Flip 4 sia dotato di un display AMOLED Full HD+ da 6,7 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il display potrebbe essere dotato di un foro centrale per una fotocamera selfie da 10 MP. Inoltre, lo schermo AMOLED esterno dovrebbe essere da 2,1 pollici, inoltre il dispositivo ospitare una doppia fotocamera posteriore composta da una fotocamera principale da 12 MP e una ultrawide da 12 MP. Il Galaxy Z Flip 4 dovrebbe essere alimentato da una batteria da 3.700mAh con supporto per la ricarica cablata da 25 W e wireless da 10 W.

Si dice inoltre che il Galaxy Z Fold 4 abbia display pieghevoli e di copertura che misurano 7,6 pollici e 6,2 pollici in diagonale. Il dispositivo dovrebbe essere dotato di un massimo di 1 TB di memoria interna e di una batteria da 4400mAh .