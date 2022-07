Wolfman: Ryan Gosling è entusiasta del progetto

Ryan Gosling ha espresso tutto il suo entusiasmo per il progetto su Wolfman e per la nuova collaborazione con Derek Cianfrance.

Il film Wolfman rimetterà insieme Ryan Gosling e Derek Cianfrance, che hanno già collaborato in Blue Valentine ed in The Place Beyond the Pines. Gosling è entusiasta all’idea di tornare a collaborare con il filmmaker, e ne ha parlato a Collider.

Ecco le sue parole:

Farei qualsiasi cosa con Derek, ma l’idea di realizzare qualcosa del genere è veramente entusiasmante. Si tratta di un progetto nuovo per entrambi, ma sembra un tipo di film che abbiamo già fatto in qualche modo, quantomeno in maniera metaforica. Sarà una possibilità di fare una versione letterale di un qualcosa che avevamo già provato a fare.

Lo stesso regista ha dichiarato:

I film horror sono stati il mio primo amore, e mi hanno permesso di capire che cosa è capace di fare il cinema a livello narrativo, estetico e psicologico. E poi la possibilità di lavorare ancora con Ryan è un sogno che diventa realtà. Sono entusiasta all’idea di poter lavorare con la Universal e con Blumhouse per ridare vita a questi mostri che appartengono al nostro inconscio.

Wolfman sarà un remake del lungometraggio del 1941 che aveva come protagonista Lon Chaney Jr. Nel 2010 c’è stato un reboot dell’Uomo Lupo che ha avuto nel ruolo principale Benicio Del Toro.