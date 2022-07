Twitter: Elon Musk vorrebbe rallentare la causa per l’acquisto

È da poco stato confermato in via ufficiale che il noto imprenditore Elon Musk ha deciso di non acquistare più Twitter, tirandosi di conseguenza indietro dopo l’accordo che aveva iniziato e che l’avrebbe visto prendere il completo controllo della piattaforma in questione.

In seguito alla richiesta dell’imprenditore pensata al fine di fermare il processo, Twitter ha deciso di fare causa ad Elon Musk, tentando quindi di obbligarlo a completare la transazione che era stata confermata, con ovviamente il tutto che non sta procedendo al meglio, vista la differenza di interessi dei due soggetti in questione.

Gli avvocati, come spiegato sulle pagine di TechCrunch, hanno deciso di cercare di posticipare la data della causa al prossimo anno, con la recente richiesta che, come riportato da Bloomberg, sarebbe fissata alla giornata del 13 febbraio 2022, di conseguenza fra oltre 6 mesi, non esattamente un periodo vicino. La spiegazione è relativa al fatto che serve molto tempo per preparare il tutto.

Non sappiamo se al momento il tutto verrà accettato e il dibattito legale si sposterà al prossimo anno, ma c’è comunque da dire che, spiegano le pagine di Bloomberg, si tratterebbe comunque di un periodo molto vicino se si considera quanto è importante la situazione.